200 nuevos Guardianes de la Seguridad Vial multiplicadores de buenas prácticas en La Costa

El programa Guardianes de la Seguridad Vial (GSV) lanzó oficialmente a sus primeros 200 Guardianes. De esta manera, chicas y chicos de jardines de infantes recibieron sus credenciales y asumieron una misión muy especial: resguardar la seguridad vial de sus seres queridos.

A través del juego, los niños y las niñas aprendieron conceptos clave como la buena conducción, el respeto por las señales de tránsito, la importancia de los semáforos y el uso correcto de los elementos de seguridad, como el casco.

El director de Tránsito, Luciano Graña, expresó:“Este proyecto me llena de orgullo porque lo vengo pensando desde antes de ser director del área. Estoy muy emocionado porque hemos estado recibiendo solicitudes de parte de instituciones y docentes por medio de notas a la Dirección y mensajes a nuestro Instagram, lo cual nos motiva a continuar con esta iniciativa, ya que nuestra misión es clara: que las infancias sean promotores de que sus seres queridos respeten las normas de tránsito, las interioricen y se las comuniquen a papá, mamá, abuela, tíos, primos, hermanos, amigos”.

Con este lanzamiento, los Guardianes de la Seguridad Vial se convierten en agentes multiplicadores de buenas prácticas en la comunidad, llevando un mensaje simple y poderoso: el cuidado en la vía pública comienza desde la infancia.