La Casa de Mujeres, Género e Infancias se consolida como espacio de igualdad y oportunidades

El intendente Nicolás Mantegazza, junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, y a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Soledad Mende, recorrieron la Casa de Mujeres, Género e Infancias de San Vicente, un espacio de cuidado, educación y producción que amplía derechos y representa un gran paso para la comunidad.

Durante la jornada, se destacó el funcionamiento de este espacio como productivo, cultural, educativo y de cuidados, consolidándose como un ámbito fundamental en la construcción de igualdad en el distrito.

Además, se presentó la adhesión al programa “Emprender en Red”, en el marco de Municipios por la Igualdad. Esta iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades, ampliando rubros productivos, impulsando el trabajo asociativo y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad local.

En este marco, el intendente Mantegazza expresó que se sienten felices “de compartir los logros y también celebrar el camino recorrido, el trabajo realizado, porque se ven impactos y logros concretos, se conocen las historias, las familias, las personas y se sabe que hay avances muy importantes de este equipo de trabajo”.

Sin embargo, resaltó que las verdaderas protagonistas, quienes sostienen y construyen “son cada una de las mujeres y cada uno de los que ocupan un lugar central en esta mesa, por lo que el aplauso más grande es para todas ellas”.

También subrayó que es necesario tener un espacio de estas características, mínimamente, en cada localidad y que el próximo desafío debe estar en Alejandro Korn y luego en Domselaar, reafirmando que “pueden contar con el municipio para seguir apostando y trabajando juntos, invirtiendo con políticas públicas para cuidar a las mujeres”.

Por su parte, la ministra Estela Díaz manifestó que se sentía emocionada “desde el momento en que llegó a esta casita, porque el mural y los colores, las mujeres y el trabajo, la formación y las ganas transmiten la fuerza de un proyecto colectivo”.

Expresó que “este lugar, que se convierte en un espacio de visibilidad, existe gracias a cientos de miles de personas que todos los días hacen algo en el lugarcito que les tocó para cuidar, transformar y construir, porque más allá de la voluntad política lo que también lo sostiene es la fuerza de defenderlo en cada territorio, en cada comunidad, con amor y compromiso”.

De esta manera, San Vicente consolida su compromiso en materia de igualdad, acompañamiento y desarrollo de políticas públicas que amplían derechos y generan más oportunidades para las mujeres y diversidades del distrito.