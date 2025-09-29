Comenzó el show de colectividades en la Fiesta Provincial del Inmigrante

El pasado fin de semana dio inicio el Festival de Colectividades de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Si bien el evento, en su 48° edición, había dado comienzo días atrás, este fin de semana tuvo uno de sus momentos más altos con la apertura de bailes y danzas típicas de cada uno de los países. Además, también significó el inicio del patio gastronómico, con las comidas provenientes de las naciones, también la Carpa del Parque Cívico, en Montevideo entre 10 y 11. Vale recordar, que el domingo anterior estaba programado para que suceda el Desembarco Simbólico, uno de los momentos más emotivos e importantes de la celebración, pero que debido al mal tiempo se debió reprogramar. Continuando con lo estipulado, ya para el viernes se hará, desde las 20 y en la Carpa, la elección del Embajador Provincial del Inmigrante. Por su parte, al día siguiente, se procederá a realizar lo mismo pero en este caso para elegir a la Embajadora Provincial del Inmigrante.