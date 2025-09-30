Santa Teresita celebra sus Fiestas Patronales

Como cada año la Parroquia de Santa Teresita ubicada en Calle 41 entre 7 y 8, invita a celebrar la fiesta patronal con una serie de actividades que comenzaron el jueves 25 de septiembre y que culminarán el 1 de octubre.

De la mano del Padre Fernando Peretti y el grupo de Convivencia con Dios se invita a toda la comunidad a participar de las celebraciones que tendrán lugar este miércoles.

Durante la jornada se realizará una procesión a partir de las 15.30, saliendo de las calles 42 y 16. A las 17 se celebrará la misa en el Templo Parroquial.

Para mas información o consultas, comunicarse al 2246 504871 (Sra. Alicia) o al 2246 500687 (Sra Graciela).