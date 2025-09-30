Despliegan nuevas postas de salud en barrios y escuelas de la ciudad
Con acciones integrales continúan acercando servicios sanitarios a las distintas localidades.
Comenzó la semana y se dio inicio a nuevos controles de salud gratuitos coordinados por Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en distintos clubes, plazas, comedores y establecimientos educativos.
Además, la Comuna extenderá las campañas de vacunación contra el sarampión y el dengue y concretará operativos de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, reforzando así el compromiso con la salud integral de la comunidad.
El cronograma continuará de la siguiente manera:
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE - DE 9:30 A 12:30
Edificio Karakachoff (aula 305) - 48 entre 6 y 7, casco urbano
Capacitación sobre abordajes de problemas complejos de salud destinado a equipos de los CAPS y residentes rotantes.
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE - DE 8:30 A 10:30
Colegio Gaudí - 133 y 420, Villa Elisa
Vacunación de calendario.
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE - DE 9:30 A 10:30
Jardín de Infantes Sagrado Corazón de María - 414 bis y 143, Arturo Seguí
Taller de salud bucal con técnica de cepillado e higiene dental.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DESDE 9:30
Escuela N°60 - 2 bis y 515 - Ringuelet
Jornada de salud integral para niños y niñas de primer año de la institución en el marco del Programa Provincial de Salud Escolar con chequeos clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas, controles de esquemas de vacunación, aplicación de vacunas y talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 9:30 A 13:30
Plaza Estrada - 150 y 71 bis, Los Hornos
Controles de salud para niños/as y adultos/as, consultas dermatológicas, llenado de planillas ANSES y vacunación.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 14:00 A 15:00
Plaza San Martín (junto a la glorieta) - casco urbano
Testeos de HIV/sífilis, vacunación de calendario y promoción de la salud.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 10:00 A 12:00 - DE 13:30 A 15:30
Jardín 967 - 429 y 30, Villa Elisa
Charla de salud bucal para niños, enseñanza de técnica de cepillado y entrega de cepillos.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 13:00 A 15:00
Escuela Secundaria N°67 - 417 y 30, Villa Elisa
Consejería y charla sobre salud sexual.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 11:30 A 13:30
CDI Padre Bachi - 98 entre 124 y 125, Villa Elvira
Taller de salud bucal con técnica de cepillado con macromodelos, pautas de higiene y topicación con flúor.
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE - DE 9:00 A 16:00
Jardín Municipal N°8 - 85 bis entre 117 y 118, Villa Elvira
Taller de salud bucal con técnica de cepillado, desarrollo de las caries, alimentos permitidos y no permitidos y aplicación de flúor con autorización.
JUEVES 2 DE OCTUBRE - DE 11:00 A 12:00
Escuela Primaria N°46 - 131 entre 639 y 640, Arana
Charla sobre salud bucodental y entrega de cepillos.
JUEVES 2 DE OCTUBRE - DE 14:00 A 16:00
Jardín N°922 “Rosario Vera Peñaloza” - 25 entre 526 y 527, Tolosa
Charla sobre promoción y prevención de salud bucal, higiene oral, técnica de cepillado y hábitos saludables.
VIERNES 3 DE OCTUBRE - DESDE 9:30
Club Olimpia - 142 entre 65 y 66, Los Hornos
Vacunación de calendario, electrocardiogramas y controles odontológicos, de peso, de talla, de agudeza visual y de presión arterial para jugadores/as de la institución. Concurrir con libreta sanitaria.
VIERNES 3 DE OCTUBRE - DE 9:00 A 11:00
Jardín N°922 “Rosario Vera Peñaloza” - 25 entre 526 y 527, Tolosa
Promoción y prevención en salud bucal, higiene oral, técnica de cepillado y hábitos saludables.
VIERNES 3 DE OCTUBRE - DE 10:00 A 12:00
Escuela Secundaria N°67 - 417 y 30, Villa Elisa
Consejería y charla sobre salud sexual.
VIERNES 3 DE OCTUBRE - DE 16:00 A 18:00
Club Curuzú Cuatiá - Camino Belgrano entre 411 y 412, Villa Elisa
Testeos de VIH y sífilis.
VIERNES 3 DE OCTUBRE - DE 16:00 A 17:30
Comedor Sol Naciente - 117 entre 516 y 517, Ringuelet
Taller de salud bucal e higiene personal para niños/as y adolescentes.