Cruz Roja realizó un simulacro de emergencias en La Plata con más de 250 participantes

El pasado domingo 28 de septiembre, la filial La Plata de Cruz Roja Argentina llevó adelante un simulacro general de emergencias que convocó a más de 250 personas de distintas instituciones de respuesta, tanto locales como provinciales y nacionales. El ejercicio, de carácter integral, puso a prueba la capacidad de acción conjunta frente a distintos escenarios críticos y permitió afianzar la preparación de los equipos intervinientes.

Las situaciones planteadas incluyeron una colisión entre un auto y varios peatones, un incendio seguido de derrumbe y el rescate de personas atrapadas en un plano elevado. Estos escenarios fueron diseñados para recrear condiciones de alto riesgo y tensión, con el objetivo de evaluar los protocolos de seguridad, atención médica, rescate y apoyo psicosocial en contextos de emergencia real.

Durante la jornada, los equipos lograron asegurar cada una de las escenas, identificar y extraer a las víctimas simuladas, brindarles atención inicial y coordinar su derivación a servicios de emergencia. Todo se desarrolló siguiendo estrictas medidas de seguridad y bajo estándares internacionales de respuesta.

“Hemos cumplido el objetivo principal del simulacro: poner a prueba nuestra preparación así como la de todos los intervinientes en situaciones de emergencia. Es vital el trabajo en equipo entre las instituciones para que, en el caso de una situación real, podamos mitigar el riesgo y el impacto en la comunidad”, afirmó Agustín Zabaleta, Coordinador de Voluntariado y Emergencias de la filial platense.

El operativo contó con la participación de Bomberos Voluntarios de El Peligro y Arturo Seguí, el Cuartel de Bomberos de Los Hornos, Riesgos Especiales, Scouts Argentina, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la UNLP, SUM S.A., SAME La Plata, SIES Central, el Grupo de Peregrinos Solidarios, Control Urbano, la Agencia Federal de Emergencias, el Departamento de Manejo del Fuego del Servicio Penitenciario Bonaerense, brigadas de emergencia de Camuzzi y actores independientes, además de un seminario especializado en maquillaje y efectos audiovisuales que aportó realismo a las simulaciones.

Por parte de Cruz Roja Argentina filial La Plata, participaron voluntarios y voluntarias de diferentes áreas: Primeros Auxilios, Respuesta a Emergencias, Salud Mental y Apoyo Psicosocial, así como Restablecimiento de Contacto entre Familiares.