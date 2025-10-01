La UNLP inauguró el XV Congreso Argentino de Meteorología

La Universidad Nacional de La Plata fue sede de la apertura del XV Congreso Argentino de Meteorología (Congremet), organizado por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). El encuentro, que se extenderá hasta el 3 de octubre en el edificio Sergio Karakachoff, reúne a especialistas nacionales e internacionales bajo el lema “Sistemas de alerta para la reducción de impactos socioambientales: fortalecimiento, integración y desafíos”.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, acompañado por la decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Amalia Meza; la presidenta del CAM, Carla Gulizia; y la investigadora del Conicet y presidenta del Congreso, Vanesa Pantano.

En su discurso, Tauber celebró la realización del encuentro y destacó la importancia de la meteorología frente a los desafíos actuales. “Hoy la Educación Superior está en crisis y tenemos el desafío de reducir asimetrías y multiplicar oportunidades. La meteorología es estratégica: permite comprender fenómenos cada vez más frecuentes, anticipar catástrofes, reducir riesgos y ahorrar recursos económicos”, afirmó.

La decana Meza resaltó el compromiso de la Facultad con la investigación y la transferencia de conocimientos, y mencionó la estación meteorológica automática de la UNLP, ubicada en la azotea de la Facultad de Informática, que registra datos de temperatura, humedad, presión, lluvia, viento y radiación solar y los actualiza en línea cada cinco minutos.

El Congreso, que se realiza periódicamente desde 1970, incluye mesas redondas, conferencias magistrales y presentaciones. Sus áreas temáticas abarcan el pronóstico atmosférico y oceánico, la relación entre meteorología y sociedad, el estudio de procesos y variabilidad climática, y el uso de nuevas tecnologías para la obtención y análisis de datos ambientales.