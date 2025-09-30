San Vicente avanza con más servicios para la comunidad

En la jornada de ayer y hoy se llevó adelante un nuevo Operativo de Documentación en el CAPS San José, donde los sanvicentinos pudieron tramitar su DNI, solicitar partidas, gestionar certificados y realizar diversos trámites de manera ágil y gratuita, en un trabajo articulado con el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Estos operativos se desarrollan con el objetivo de garantizar el acceso a derechos fundamentales, brindando soluciones rápidas a las necesidades de la comunidad.

Semana de la Salud Bucal

Al mismo tiempo, desde el 29 de septiembre al 3 de octubre San Vicente será parte de la Semana Provincial de la Salud Bucal, impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a la Secretaría de Salud local.

Durante estos días se desarrollarán actividades en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios, con charlas de prevención, controles odontológicos y entrega de cepillos dentales.

Cronograma

-Miércoles 1/10, de 13 a 15 h – CAPS San José (Aconcagua 362, A.K.)

-Jueves 2/10, de 9 a 12 h – CAPS Saposnik (Rivadavia 315, A.K.)

-Jueves 2/10, de 9 a 13 h – CAPS Santa Inés (Espora entre Córdoba y Tucumán, S.V.)

-Viernes 3/10, de 11 a 13 h – Sociedad de Fomento “Los Naranjos” (Los Plátanos e Islas Malvinas, A.K.)

Desde la Secretaría de Salud recordaron que la salud bucal no solo impacta en la sonrisa, sino también en el bienestar general. Por eso, la propuesta busca concientizar sobre la importancia de los controles odontológicos periódicos, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables en toda la comunidad.

Con estas iniciativas, el Municipio de San Vicente reafirma su compromiso de seguir ampliando derechos y garantizando el acceso a la salud y la documentación para todos los vecinos y vecinas.