El Conicet inicia una nueva expedición submarina en el Atlántico Sur

El buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute zarpa este martes para explorar los cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, en una misión conjunta con científicas y científicos argentinos. La ciencia argentina vuelve a internarse en las profundidades del Atlántico Sur. Este martes comienza la segunda parte del stream del Conicet, con la expedición “Ecos de dos cañones”, liderada por el Schmidt Ocean Institute y transmitida en vivo desde 4.000 metros bajo el mar a través de YouTube.

Durante un mes, 14 investigadoras e investigadores de universidades públicas, el CONICET y el Servicio de Hidrografía Naval, junto al equipo internacional del instituto, estudiarán cómo los cañones submarinos Bahía Blanca y Almirante Brown interactúan con la corriente de las Islas Malvinas, clave para la dinámica del Atlántico. El equipo desplegará boyas, ecosondas y el vehículo robótico suBastian, capaz de captar imágenes en alta definición y recolectar datos que van desde la geología del fondo marino hasta la diversidad de plancton microscópico.