Nuevas jornadas para vacunar y castrar animales en los barrios de manera gratuita

Con el objetivo de reforzar la promoción de la salud animal y la tenencia responsable, la Municipalidad de La Plata llevará adelante nuevas jornadas veterinarias en Ignacio Correas, Los Hornos y el casco urbano.

La primera de las actividades serán en la plaza Islas Malvinas de 19 y 51, donde habrá vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 13:00 a 17:00 por orden de llegada. La iniciativa quedará suspendida en caso de lluvia.

Por otro lado, el miércoles 8 de octubre se desarrollará una jornada de castración en el Centro de Fomento Ignacio Correas de 29 y 695. Para acceder al servicio, será necesario solicitar turno previamente de manera presencial en la Delegación de Sicardi (659 entre 12 y 13) de 8:00 a 17:00.

En la misma línea, el Club 19 de Noviembre de Los Hornos, ubicado en 151 entre 59 y 60, será sede de nuevas castraciones el martes 7 y el jueves 9 de octubre. Los turnos deberán solicitarse previamente de manera presencial en el mismo club de 9:00 a 13:00.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores de tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual a lo largo de sus vidas para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal.

En cuanto a la castración, es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal haya cumplido con un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.

Los felinos deben ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tienen que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta para abrigarlos al finalizar la cirugía.