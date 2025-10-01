Sabores Bonaerenses vuelve a la ciudad de las diagonales con su 8° edición

El próximo sábado 4 de octubre, Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en Plaza Moreno, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

“Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

En esta nueva edición, participarán más de 170 productoras y productores de toda la Provincia —30 de ellos platenses— con una amplia variedad de alimentos regionales como alfajores, panificados, dulces, conservas, chocolates, frutos secos, chacinados, mieles, lácteos, vinos, vermouth, gin y licores.

El público podrá disfrutar además de un patio de comidas con food trucks locales, espectáculos en vivo para toda la familia y propuestas artísticas durante toda la jornada.

La feria contará con un espacio destacado para la cocina en vivo, con la participación de reconocidos proyectos y chefs:

- Lebrel, a cargo de Sam Fernández Rubbi.- Delta Cusiniere, con Mica y Lucio.- Amo mi cocina, a cargo de María Verónica Etulain.- Cocina para Niñ@s, con la preparación de donas en vivo.

En cuanto a la música, se presentarán las bandas A ver qué pasa (rock alternativo), Dos Ríos (folclore) y Denis y las Perlas (cumbia).

En el marco de esta edición, también se entregarán 14 certificados de Pupaa a productoras y productores de La Plata y Berisso, en reconocimiento a su trabajo y trayectoria.

Desde 2023, Sabores Bonaerenses reúne en cada edición a más de 150 productores y convoca a miles de visitantes. En total, ya participaron más de 950 emprendimientos bonaerenses y más de 150 mil personas disfrutaron de la feria en sus distintas sedes, como Chascomús, Berazategui y La Plata.