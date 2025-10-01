Intensa búsqueda en Berisso de un joven que ingresó al río y no regresó

Según testigos, el muchacho —de entre 18 y 25 años— habría llegado al mediodía con una mochila celeste y una botella en la mano. Luego de dejar sus pertenencias en la arena, se metió al río con una remera celeste y un pantalón oscuro tipo ambo, rumbo a la zona de Palo Blanco. Desde ese momento no se lo volvió a ver.

La denuncia fue realizada por una mujer de 41 años, cuidadora del balneario, cuya hija presenció la escena. Al constatar que el joven no regresaba por sus cosas, se dio aviso al 911 y se activó el protocolo de búsqueda.

En el lugar trabajan efectivos de Defensa Civil de Berisso, Policía y personal de rescate, que continúan con las tareas para intentar encontrarlo.