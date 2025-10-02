El Museo La Plata inauguró una sala de exhibición dedicada a los invertebrados

El Museo de La Plata presentó la renovada Sala “Invertebrados. Sorprendentes formas de vida”, un espacio que invita a descubrir la increíble diversidad de especies que habitan mares, ríos y tierras de todo el planeta.

El nuevo espacio busca despertar conciencia sobre la biodiversidad y el rol esencial de los invertebrados en la vida del planeta, con un enfoque que combina ciencia, conservación y divulgación.

La actualización y restauración involucró a un equipo interdisciplinario constituido por investigadores de la División Zoología Invertebrados, profesionales de diferentes disciplinas como arquitectura, restauración, conservación, diseño gráfico, museología, técnicos y personal Nodocentes del Museo.

El proyecto fue ganador del concurso Ensayar Museos 2023 de la Fundación Williams, y contó con el financiamiento de esa institución, la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y la Fundación Museo de La Plata Francisco Pascasio Moreno, además de los aportes propios de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

El recorrido comienza con un sector introductorio a la diversidad de formas y colores que muestran los invertebrados. Ahí también se presenta a una almeja gigante del género Tridacna cuya valva pesa más de 60 kg. Fue recuperada de la venta ilegal y despostada en la Colección de Invertebrados del Museo para ser exhibida con el objetivo de lograr conciencia sobre este delito ambiental.

Desde el Museo explicaron que “a través de un diorama de grandes dimensiones se presenta el ambiente marino desde la zona intermareal donde los animales están sujetos a fuerte estrés ambiental, y la zona nerítica que se extiende sobre la plataforma continental hacia zonas oceánicas más profundas donde no penetra la luz. Aquí se presentan los distintos grupos de invertebrados asociados a los micro hábitats que ocupan, los hay epifaunales sobre rocas, sobre la arena y también las formas infaunales en sustratos blandos”.

Y detallaron “avanzando en la muestra de los invertebrados marinos se señala la fauna de las Islas Malvinas mostrando una continuidad con las especies presentes en la costa patagónica asociado a la corriente de Malvinas que se extiende por la plataforma Patagónica.

Se pueden observar anémonas, corales, cangrejos y caracoles compartidos entre las islas y el continente que muestran que estas son parte indivisible de nuestra soberanía.