Brutal pelea entre hermanos en La Plata: uno terminó con fractura de cráneo

Una dramática situación de violencia familiar conmocionó a La Plata en las últimas horas. Dos hermanos, de 53 y 48 años, protagonizaron una pelea en plena madrugada que terminó de la peor manera: el menor de ellos sufrió una fractura de cráneo tras recibir varios golpes con un caño metálico.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 en una vivienda de 82 bis entre 30 y 31, donde ambos habían estado consumiendo alcohol. Según el testimonio de la madre, que fue quien radicó la denuncia, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una feroz agresión. Fue entonces cuando el mayor de los hombres tomó un fierro y atacó brutalmente a su hermano, golpeándolo en la cabeza, en el rostro y en otras partes del cuerpo.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital San Martín, donde los médicos confirmaron la gravedad del cuadro y dispusieron su operación de urgencia.

La investigación quedó en manos de la UFI N°15, que caratuló la causa como “lesiones”. Mientras tanto, la familia permanece bajo un fuerte impacto por el nivel de violencia que alcanzó la pelea.