Murió mientras jugaban al hockey en La Plata

Una mujer de 43 años murió mientras jugaba al hockey en un club de Los Hornos, informaron ayer fuentes policiales.

El lamentable suceso tuvo lugar el sábado en el Club Brandsen de 161 y 52, alrededor de las 19.30. La víctima, empleada administrativa, vivía en San Isidro y formaba parte de Belgrano Day School Hockey.

Los testigos dijeron que empezó a sentirse mal y se desplomó en pleno campo de juego, y pese a las maniobras de RCP perdió la vida.

Tomó intervención la UFI 15, donde se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”. El cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia para determinar las razones del deceso, que causó conmoción en la región.