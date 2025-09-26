Taxista atropelló a un discapacitado en La Loma

Durante horas de la tarde sucedió un accidente de tránsito en medio de un cruce peatonal, el cual tuvo como víctima a un hombre que se desplazaba en silla de ruedas.

Según indicaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, el hecho se dio en la zona del cruce de las avenidas 19 y 51, en los límites del barrio La Loma y frente a Plaza Malvinas.

Asimismo, fuentes del caso contaron a este multimedio que el vehículo involucrado es un taxi, cuyo chofer es oriundo de la vecina ciudad de Berisso.

Debido a esto, el caso fue caratulado como “lesiones culposas” y se le dio intervención a la comisaría Primera, la cual cuenta con jurisdicción en la zona, y la UFI en turno, que avaló lo actuado. De igual modo, si bien el herido fue hospitalizado trascendió que sus heridas no serían de gravedad.