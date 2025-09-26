Roban motos de un edificio frente a la Estación

En la madrugada del pasado miércoles, una pareja llevó a cabo el robo de dos motocicletas frente a la Estación. El hecho se registró pasadas las 2 AM en un inmueble de la zona de 2 y 45. Según se supo, los delincuentes ingresaron al edificio tras forzar uno de los accesos principales, lo que les permitió moverse con libertad por el lugar.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que los sospechosos accedieron al interior y, tras revisar el área del garaje, procedieron a sustraer dos motocicletas que se encontraban estacionadas. La maniobra fue rápida y precisa, lo que hace suponer que los implicados ya lo habían marcado como un objetivo. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en el barrio y reclamaron una mayor presencia policial. Algunos residentes señalaron que no es la primera vez que se producen robos en ese sector y temen que la situación se repita si no se toman medidas concretas.