Encontraron muertas a las chicas que eran buscadas

En la intensa búsqueda de Morena Verri , Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, la policía encontró los cuerpos en Florencio Varela, en una casa deshabitada alquilada por un grupo narco.

En las últimas horas, la Policía realizó un operativo en una casa ubicada en Florencio Varela, en la zona donde se activó por última vez el teléfono de una de las jóvenes. Cerca de allí encontraron una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. Además, la Policía científica, se acercó al lugar para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Se cree que son los dueños de la casa allanada, esta pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, que es investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.