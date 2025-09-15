Macabro hallazgo en una casa de Abasto

Un joven de 21 años fue hallado muerto en las últimas horas en una casa de Abasto y la principal hipótesis apunta a un suicidio, indicaron fuentes policiales.

Un vecino fue quien descubrió el cuerpo en un domicilio de 183 y 35 bis durante la madrugada del domingo y llamó al 911. Personal de la fuerza se acercó a la escena y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho. Los voceros determinaron que no había aperturas forzadas ni faltantes, por lo que suponen que la víctima, que sufría de depresión, se quitó la vida.

En tanto, dentro de una finca del centro de Berisso fue hallado el cadáver de un anciano de 88 años, y a su lado había un arma de fuego. Tampoco acá los accesos habían sido violentados y todo apunta a que el hombre se suicidó.