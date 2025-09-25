Confirmaron que el menor baleado en San Carlos quedó parapléjico

En las últimas horas se confirmó que el adolescente de 15 años que fue baleado en la localidad platense de San Carlos sufrió consecuencias que serán irreversibles para su vida. Mientras tanto continuará siendo monitoreado por los profesionales de la salud para evaluar su evolución.

Cabe recordar que, tal como informó Trama Urbana en su edición anterior, el episodio que lo involucra ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en las calles 141 y 45. En esa zona se produjo un enfrentamiento por un presunto ajuste de cuentas, situación por la cual el menor recibió dos disparos en su cuerpo y luego fue trasladado a un nosocomio.

Una vez que ingresó en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, fue atendido en el sector de la guardia y descubrieron que tenía un impacto de bala en el glúteo derecho y otro en el hombre, con orificio de entrada y salida. Por tal motivo quedó bajo observación.

Pocas horas después del hecho, con el último parte médico, confirmaron que el adolescente “posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico con lesión en la médula a nivel T2”. De esta forma, añadieron que, a raíz de la gravedad de esta herida, quedará inmovilizado del cuello para abajo.

De todos modos, los profesionales de la salud también afirmaron que el joven ya se encuentra consciente y despierto, aunque manifestaron que, lamentablemente, las consecuencias son irreversibles.

El caso

Tras los disparos ocurridos en la mencionada esquina de San Carlos, los efectivos policiales fueron notificados del hecho mediante una alerta radial del 911. Cuando llegaron al lugar de los hechos, encontraron al menor tirado en el suelo y, a pocos encontraron un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola 9 milímetros y una vaina servida.

Se presume que estos elementos pertenecían al herido, versión que cobró más fuerza luego de que el chico fuera identificado. De esta manera, descubrieron que tenía antecedentes penales por robo, robo agravado, robo en poblado y tenencia de vehículos adulterados.

Por esta razón, la principal hipótesis del enfrentamiento armado es que se trató de una pelea entre bandas por problemas de vieja data relacionados a un ajuste de cuentas. Sin embargos, los detalles del caso están bajo investigación.

Los detectives intentarán reconstruir la situación con el relevamiento de las cámaras ubicadas en los alrededores para identificar a los sospechosos. Por lo pronto, la causa quedó caratulada como “abuso de arma y lesiones”, y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de La Plata.