Triple crimen en La Matanza: el ministro de Seguridad confirmó que fue una “venganza narco”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ofreció este miércoles una conferencia de prensa para informar los avances en la investigación del triple crimen que conmociona al conurbano. Allí confirmó que las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.

“Lamentablemente hemos encontrado sin vida los cuerpos de Morena, de Brenda y de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el sábado”, señaló el funcionario al anunciar la identificación de las víctimas.

Según explicó, las adolescentes fueron vistas por última vez el viernes a la noche, cuando subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada. “Ellas iban con la idea de participar en un evento al que habían sido invitadas, sin saber que en realidad estaban cayendo en una trampa”, describió Alonso.

El ministro aseguró que el crimen fue planificado por una banda de narcotráfico de alcance internacional y lo calificó como una “venganza narco”. La investigación continúa para dar con todos los responsables.