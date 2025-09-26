Triple crimen narco: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidas en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

El velorio de las víctimas

El velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, se realizó ayer por la tarde en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes pidieron “acompañar en este doloroso momento”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirman las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

“Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida.

Federico Celedon, primo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del brutal triple crimen en Florencio Varela, se mostró enojado por la actuación política y remarcó que los funcionarios deberían tener “un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".

En diálogo con Ignacio Ortelli en el programa Esta Mañana en Radio Rivadavia, Celedon se manifestó respecto a la causa, a la cual denostó al sostener que “es un desastre todo lo que están haciendo”. “Con mi familia aparte de tristes estamos muy indignados. Que el Fiscal Gastón Dupláa de la cara, es culpable también”, afirmó.

El joven expresó que va “a salir al cruce de todas las personas que están saliendo a sacar provecho de esta situación” y apuntó contra los políticos: “No tengo nada que decirles porque a ellos no les importa, pero solo que tengan un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".