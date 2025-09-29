Intento de robo en un super de City Bell

Tres personas fueron detenidas en City Bell y quedaron acusadas de intentar sustraer mercadería de un supermercado de Belgrano y 450.

El hecho ocurrió cuando oficiales de Villa Elisa fueron alertados por un llamado al 911 sobre la presencia de individuos que estaban retirando productos sin pagar. Al llegar, identificaron a dos hombres y una mujer que llevaban un carro de bebé cargado con mercadería.

En la requisa, la Policía secuestró cuatro bebidas energizantes, un paquete de bastoncitos, otro de papas saborizadas y un carro de bebé. Los elementos fueron reconocidos por el propietario del local, quien había detectado el hurto a través de las cámaras de seguridad.

Los tres fueron trasladados a la comisaría Décima de City Bell y quedaron imputados por “Hurto en grado de tentativa”. Tras la intervención de la fiscal Cecilia Corfield, la Justicia dispuso su libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal.