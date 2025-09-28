Un comisario retirado murió durante una entradera en su domicilio

Un episodio generó una profunda conmoción debido a que un comisario retirado falleció en las últimas horas durante un violento asalto ocurrido dentro de su domicilio. Tras el hecho, las autoridades policiales comenzaron la búsqueda de seis delincuentes que lo maniataron antes de su deceso y durante el robo bajo la modalidad conocida como “entradera”.

Según consta en el parte policial, el hecho sucedió durante la madrugada de este sábado cuando al menos seis ladrones ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Ecuador, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza. Allí vivía la víctima fatal, identificada posteriormente como Marcelo Arizaga.

Sobre lo sucedido, los uniformados fueron alertados mediante un llamado al sistema de emergencias 911 mediante un vecino del barrio. El testigo indicó haber visto el ingreso de la propiedad violentado y el momento preciso en el que varios masculinos jóvenes egresaban del lugar y se fugaban en un automóvil Chevrolet Cruz blanco.

Asimismo, el frentista manifestó en su relato que intentó comunicarse con el ex comisario inspector, de 60 años, pero al no tener respuesta, observó por la ventana que Arizaga se hallaba tendido en el suelo inconsciente y atado. De este modo se convocó a una ambulancia y los médicos que arribaron unos pocos minutos después constataron su deceso.

Si bien se habría tratado de un robo, las autoridades confirmaron que no se advirtieron lesiones externas, como tampoco faltantes dentro de la vivienda, por lo que se cree que los hampones huyeron antes de cometer el ilícito. Además, la familia de la víctima contó que poseía antecedentes cardíacos.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática Homicidios Departamental de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien también investiga el triple crimen narco en Florencio Varela.