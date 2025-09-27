Violento arranque de sábado en la región

Los fuertes vientos y las amenazas de tormentas trajeron violentos episodios que ganaron protagonismo durante las primeras horas de este sábado 27 de septiembre en la región.

En su habitual recorrida por las calles de la ciudad, el móvil de la Red 92 constató una violenta entradera que arrojó como saldo pérdidas materiales importantes y hasta una mujer atada que tuvo que ser rescatada por la policía de su propia casa en 71 entre 11 y 12.

El episodio ocurrió durante las últimas horas de la madrugada y según fuentes judiciales, la persona se encuentra en buen estado de salud, aunque claramente alterada por lo ocurrido.

Además, en otra zona de la región, un grupo de vecinos se abalanzó contra un móvil policial que acudió a una casa de 515 entre 9 y 10 por una denuncia de presuntos ruidos molestos y venta de drogas luego de una fiesta que comenzó en las últimas horas del viernes y que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

En el lugar se vivieron momentos de suma tensión y el personal policial tuvo que pedir apoyo, ya que la situación se terminó desbordando cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría varones y visiblemente alterados por el posible consumo de sustancias, atacó con piedras y palos al patrullero que era comandado por una mujer policía.

En otro punto de la ciudad, en tanto, se produjo un choque entre tres autos, uno de ellos otro patrullero de la policía, en la esquina de 6 y 80, muy cerca de una vieja clínica que funciona en la zona de Villa Elvira.

De acuerdo a lo aportado por testigos de lo ocurrido, el auto de la fuerza pública no pudo eludir la coalición de otros dos vehículos que se vieron afectados por una enorme pérdida de agua que persiste en la esquina de 6 y terminaron chocando entre sí.

Por todo lo ocurrido, se registraron importantes movimientos en diferentes puntos de la región y se vivieron momentos de suma tensión en el arranque del sábado.