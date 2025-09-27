Balean a una joven de 22 años y buscan al agresor

City Bell está conmocionada por un violento episodio que dejó a una joven de 22 años gravemente herida por disparos. El ataque se habría producido en la vía pública, en circunstancias que todavía se investigan, y las autoridades están abocadas a localizar al autor del hecho.

La víctima, identificada con las iniciales M.L.G., fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona tras recibir al menos un disparo. Su estado de salud fue calificado como delicado, aunque no se difundieron detalles oficiales precisos sobre su pronóstico ni sobre las zonas afectadas por la bala.

El suceso generó un rápido despliegue policial en la zona. Agentes de la comisaría local, en coordinación con fiscales de la jurisdicción, desplegaron operativos de rastrillaje, revisaron cámaras de seguridad cercanas e interrogaron testigos que se encontraban en los alrededores al momento del episodio.

Un vecino que presenció parte del ataque declaró que escuchó detonaciones y vio a una persona huyendo a toda prisa hacia calles adyacentes. Según su testimonio, el agresor habría estado solo y no se detectaron vehículos involucrados en la escena. Las fuerzas de seguridad también consultan grabaciones de video vigilancia y relevan celulares cercanos para reconstruir el recorrido del sospechoso.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio en investigación. Se ordenaron medidas urgentes de prueba como peritajes balísticos y rastros de residuos de pólvora, así como análisis de la escena del crimen para recolectar casquillos u otros elementos que aporten pistas.

Hasta ahora no hay detenidos, aunque las autoridades adelantaron que trabajan con perfiles de personas con antecedentes en la zona, buscando conexiones con posibles conflictos previos que pudieran motivar el ataque.

En el hospital, personal médico y de seguridad solicitaron que los detalles sobre la evolución de M.L.G. no sean difundidos públicamente para preservar su seguridad y la integridad de la causa. Al mismo tiempo, fuentes judiciales informaron que podrían tomarse medidas de protección para testigos, ante la sensibilidad del caso.

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que preocupan a los vecinos de City Bell, quienes reclaman mayor presencia policial y respuestas rápidas para recuperar la tranquilidad en sus barrios. El papel de la comunidad, con aportes de vecinos, cámaras privadas y mensajes alertas, podría ser clave para contribuir al esclarecimiento del suceso.