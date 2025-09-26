Los acusados por el triple crimen fueron trasladados al penal de Romero

Tras negarse a declarar los imputados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas ante el fiscal Gastón Dupláa, quien los acusa por homicidio calificado con alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de personas y femicidio.

El Juzgado de Garantías avaló la medida y dispuso que los cuatro sospechosos permanezcan detenidos en la Unidad 61, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Fuentes del SPB confirmaron que el complejo de Melchor Romero, ubicado sobre Avenida 520 y 181, fue refaccionado en los últimos años y cuenta con 12 pabellones con capacidad para 576 internos.

Con esta medida, los acusados comenzarán a cumplir su detención preventiva en un penal de máxima seguridad a la espera de los avances de la investigación judicial.