Grave accidente en 13 y 72: un motociclista terminó debajo de un colectivo de la línea TALP

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la esquina de las avenidas 13 y 72, cuando un motociclista no logró frenar a tiempo en un semáforo y terminó impactando contra un colectivo de la línea TALP, quedando debajo de la unidad.

Rápidamente se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Una ambulancia del SAME trabajó en la asistencia del herido, mientras efectivos de la Policía cortaron de manera parcial la circulación para facilitar las tareas médicas y de control.

La situación generó una importante congestión vehicular en las inmediaciones, con desvíos y demoras en el tránsito.

Por el momento, se aguarda el parte médico sobre el estado de salud del motociclista, mientras continúan las pericias para determinar las causas exactas del siniestro.