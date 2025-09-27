Vecinos atacaron a un patrullero en La Plata e intentaron linchar a dos policías
Un confuso episodio en la mañana de este sábado dejó en evidencia la tensión en un barrio de La Plata, donde vecinos atacaron a un patrullero y buscaron agredir a dos agentes que habían concurrido por una denuncia de narcotráfico.
La jornada de este sábado comenzó con un episodio de extrema violencia en la ciudad de La Plata.
En la zona de Ringuelet, sobre la calle 515 entre 9 y 10, un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires acudió a una vivienda tras recibir una denuncia por presunta venta de drogas y realización de una fiesta durante la madrugada.
Lejos de tratarse de un procedimiento normal, los policías quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento vecinal. Varios residentes de la zona comenzaron a lanzar piedras contra el patrullero y hasta intentaron linchar a los dos efectivos que se encontraban en su interior.
La situación derivó en un clima de suma tensión y obligó a las autoridades a enviar refuerzos para contener el disturbio. Por estas horas, se mantiene la recomendación de evitar el tránsito en el sector, mientras la Policía busca restablecer el orden y esclarecer lo ocurrido.