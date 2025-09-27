Vecinos atacaron a un patrullero en La Plata e intentaron linchar a dos policías

La jornada de este sábado comenzó con un episodio de extrema violencia en la ciudad de La Plata.

En la zona de Ringuelet, sobre la calle 515 entre 9 y 10, un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires acudió a una vivienda tras recibir una denuncia por presunta venta de drogas y realización de una fiesta durante la madrugada.

Lejos de tratarse de un procedimiento normal, los policías quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento vecinal. Varios residentes de la zona comenzaron a lanzar piedras contra el patrullero y hasta intentaron linchar a los dos efectivos que se encontraban en su interior.

La situación derivó en un clima de suma tensión y obligó a las autoridades a enviar refuerzos para contener el disturbio. Por estas horas, se mantiene la recomendación de evitar el tránsito en el sector, mientras la Policía busca restablecer el orden y esclarecer lo ocurrido.