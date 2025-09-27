Triple crimen: pedido de captura internacional para un sospechoso

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de líder narco “Pequeño J”, acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela. El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las autoridades sospechan que es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado "Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano. El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

"Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes", remarcó Interpol.

En este sentido, enfatiza que en el caso de hallar a Ozorio se concretará su detención preventiva.

En la mira de otro narco

En tanto, la Justicia investiga una nueva pista que apunta a un joven traficante de La Matanza, sumamente cercano a del Castillo, Se cree que es miembro de una banda que opera con una mezcla de menudeo de droga y extorsiones en la zona del monoblock 19 de Ciudad Evita, donde vivía Brenda, tal como indican sus registros personales.

Aunque no tendría relación directa con las muertes, los pesquisas relataron que sería más testigo que imputado, y sospechan que “si es dealer y era cercano a Brenda, tal vez, algo sabe”.

Arribas aguarda el expediente completo para evaluar y requerir una nueva serie de medidas, entre ellas, nuevas pericias criminalísticas. También citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para que lo informe de los contenidos y el rumbo de la investigación.