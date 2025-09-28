Violento asalto armado en un kiosco del centro platense

Momentos de extrema tensión se vivieron en un comercio ubicado en pleno centro platense, a pocas cuadras de Plaza Moreno, donde dos delincuentes protagonizaron un violento asalto armado. Tras el fugaz atraco, los hampones se dieron a la fuga a gran velocidad a bordo de una motocicleta con parte de la recaudación de la jornada.

El episodio sucedió a plena luz del día, apenas unos pocos minutos pasados las tres de la tarde, en un kiosco de calle 49 entre 12 y 13. El robo fue bajo la modalidad conocida en la jerga como “motochorros” y, como suele suceder en este tipo de casos, los malvivientes llegaron en un rodado hasta el negocio y uno de ellos descendió para cometer el ilícito.

El ladrón que bajó del ciclomotor entró al local y enseguida extrajo un arma de fuego con la cual amenazó a los dos empleados que se encontraban atendiendo en ese momento. Sin perder tiempo, el sujeto dio la vuelta al mostrador y se dirigió hasta el lugar donde estaba la caja registradora, pero siempre intimando a sus víctimas.

En la puerta del kiosco estaba su socio delictivo haciendo las veces de campana y vigilando que no aparezcan las autoridades policiales. Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de vigilancia del comercio y en las imágenes se puede observar la rapidez con la que actuó el maleante. Tan es así que el suceso duró apenas unos escasos segundos.

Escaparon y son buscados

En todo momento, el delincuente se dejó el casco colocado para evitar ser reconocido e identificado. Lo cierto es que de manera fugaz se alzó con dinero en efectivo que formaba parte de la recaudación del día, cuya suma total no fue estimada, además de cigarrillos y celulares. Con el botín en su poder salió del local, se subió a la moto en la que lo esperaba su cómplice y ambos huyeron con rumbo desconocido.

Tras la denuncia formal radicada ante la comisaría Primera, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción en turno de La Plata, aunque hasta el cierre de esta edición no había ningún sospechoso detenido. Por tal motivo, será fundamental el relevamiento de las cámaras instaladas en los alrededores para poder reconstruir la ruta de escape y localizar a los ladrones.