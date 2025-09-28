Identificaron a “Pequeño J”, el cerebro del triple crimen de Florencio Varela

Como parte de la investigación para esclarecer el caso, identificaron al presunto autor intelectual del atroz triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, señalado por las autoridades como el líder narco conocido bajo el alias de “Pequeño J”.

Las fuentes abocadas a la pesquisa aseguraron que el acusado habría intentado salir del país, motivo por el cual se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen. Días atrás se había montado un operativo policial en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero ya no se encontraba en el lugar.

En uno de los videos que se conoció sobre el procedimiento, se puede observar cuando los oficiales ingresaron al barrio en búsqueda de un bar, un sitio que distintos informantes señalaron como uno de las zonas que “Pequeño J” frecuentaba. Un domicilio cercano, un edificio cuyo tercer piso era uno de sus presuntos aguantaderos, también fue apuntado por algunos de los testigos.

En este sentido, una de las principales versiones que se barajan sobre el caso con el impulso del Ministerio de Seguridad bonaerense es que el joven fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.

Buscan a su cómplice

En este mismo sentido, cabe recordar que se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que sería la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del asesinato de las tres jóvenes.

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, y le imputó a Ozorio el delito de “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Según la notificación, los asesinos “aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios” a las víctimas.