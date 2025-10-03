Desesperada búsqueda en La Plata de un hombre desaparecido hace tres días

La Plata vive horas de angustia por la desaparición de Jorge Damián Da Rocha, un hombre de 33 años que fue visto por última vez el martes cuando salió de su vivienda en Tolosa a bordo de una bicicleta de colores oscuros. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Ese día, Da Rocha tenía previsto retirar a su hija del colegio Normal 1, frente a Plaza Moreno, pero nunca llegó al establecimiento. Llevaba consigo una mochila negra y su teléfono celular, aunque desde el momento de su desaparición no volvió a responder mensajes ni llamados. “Es como si el celular estuviera apagado”, señalaron sus allegados.

La denuncia fue radicada el mismo martes y, desde entonces, familiares y amigos impulsan una intensa búsqueda. Hasta ahora no hubo resultados positivos, aunque un conocido declaró haberlo visto el día anterior sin poder aportar datos concretos que orienten la investigación.