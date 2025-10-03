Conflicto vecinal y tensión en la avenida 60

Un inesperado conflicto vecinal generó tensión esta mañana en la avenida 60 entre 4 y 5, en La Plata. Según relataron testigos, un hombre oriundo de Chubut que reside en la ciudad regresó de su provincia natal y encontró su vehículo chocado, presuntamente por el auto de un vecino.

Al ir a reclamarle, la situación escaló rápidamente: se escucharon gritos, hubo una discusión y debió intervenir personal de la guardia urbana para calmar los ánimos. El episodio alteró la rutina en la zona y provocó momentos de gran nerviosismo entre transeúntes y frentistas.