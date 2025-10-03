Conflicto vecinal y tensión en la avenida 60
Una discusión por un auto chocado terminó con intervención de la guardia urbana.
Un inesperado conflicto vecinal generó tensión esta mañana en la avenida 60 entre 4 y 5, en La Plata. Según relataron testigos, un hombre oriundo de Chubut que reside en la ciudad regresó de su provincia natal y encontró su vehículo chocado, presuntamente por el auto de un vecino.
Al ir a reclamarle, la situación escaló rápidamente: se escucharon gritos, hubo una discusión y debió intervenir personal de la guardia urbana para calmar los ánimos. El episodio alteró la rutina en la zona y provocó momentos de gran nerviosismo entre transeúntes y frentistas.