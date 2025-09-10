Mendoza: una adolescente armada se atrincheró en una escuela y se entregó tras varias horas de tensión

El hecho comenzó cerca de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas después del primer recreo. Según relataron testigos, la adolescente salió del baño con una pistola cargada, efectuó dos disparos al aire y apuntó brevemente contra algunos compañeros antes de atrincherarse en el patio del establecimiento.

De inmediato, las autoridades dispusieron el desalojo de la escuela y trasladaron a los estudiantes al Hospital de La Paz, donde aguardaron junto a sus familias.

La intervención estuvo encabezada por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, en conjunto con especialistas del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

La mediación se extendió hasta las 15 horas, momento en que lograron que la joven entregara el arma —presuntamente una pistola 9 milímetros perteneciente a su padre, efectivo policial en San Luis—.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió durante la jornada que la comunidad no se acercara a la zona para preservar la seguridad y evitar interferencias en el operativo.

Representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Justicia también acompañaron el procedimiento.