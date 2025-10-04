Se mató un motociclista tras chocar contra un camión

Un joven de 21 años se convirtió en las últimas horas en la nueva víctima de la inseguridad vial en las calles de nuestra ciudad, luego de un violento choque entre una moto y un camión, informaron ayer fuentes policiales.

Los voceros le contaron a Trama Urbana que Martín Ramón Valdez circulaba con su ciclomotor marca Motomel, sin patente, por avenida 44 y 235, a la altura de Etcheverry. Entonces se cruzó con un camión Mercedes Benz, conducido por un sujeto de nacionalidad paraguaya de 29 años, y el impacto fue brutal. El muchacho salió despedido del rodado e impactó la cabeza contra el asfalto, sufriendo un golpe tremendo. quedó tirado en el suelo, inconsciente, y fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. “Lo derivaron en un estado crítico y perdió la vida antes de arribar al nosocomio. Ya estaba sin signos vitales”, reseñó un portavoz.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena con el fin de determinar los motivos del incidente de tránsito, y llevaron a cabo tareas de planimetría y fotográficas. Por lo pronto, la Unidad Funcional e Instrucción número 10 en turno, donde se inició una causa por “homicidio culposo”, no tomó ninguna medida para con el camionero.

Cabe recordar que en los últimos seis días ya murieron cinco personas por accidentes en diferentes puntos de la ciudad y la región, y cuatro de ellos viajaban en moto. En el año, las víctimas por choques ascienden a 58, una cifra alarmante para las autoridades.

Ayer a la tarde, vecinos cortaron la zona, pidiendo mayores medidas de seguridad y alertando que el cruce es “altamente peligroso”. Dijeron que “estamos cansados de pedir lo mismo cada vez que ocurre una tragedia. No queremos que sigan muriendo jóvenes. Necesitamos un semáforo”.