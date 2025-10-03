Jugaba el fútbol y murió

Ayer, un hombre murió mientras se disputaba un partido de fútbol senior en el Club Villa Albino. Según testigos, se descompensó en la cancha y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento momentos más tarde. El damnificado, de 39 años, era jugador de Juventud Unida de Ensenada y se retiró del campo de juego al sentirse mal. A las 22:00 ingresó una ambulancia del SAME para asistirlo debido a que se había desvanecido y allí constataron que sus signos vitales eran débiles, por lo que comenzaron a hacerle maniobras de resucitación mientras que lo trasladaron al Hospital Cestino. Más allá de los esfuerzos médicos, a las 22:37 se constató el fallecimiento del damnificado, que luego fue identificado como Carlos Alberto Almeida. “Lamentamos informar que nuestro nuevo amigo Carlos Almeida ha fallecido después de descompensarse en un partido amistoso que estábamos disputando anoche. Hemos compartido con él pocos momentos, pero fueron suficientes para conocer la buena persona que era”, escribieron desde el Club Juventud Unida en un comunicado.