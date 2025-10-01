Grave choque en Ruta 2

En la noche del lunes, más precisamente a las 23:35 hs, se recibió un llamado en la central de alarma de Bomberos El Peligro por un vuelco de un camión con víctimas atrapadas en Ruta 2, km 47.

“Al arribo, se observa un camión frigorífico que había colisionado contra un árbol, generando grandes daños en la estructura del mismo, dejando como saldo 3 heridos, quienes eran los ocupantes del vehículo, de los cuales uno de ellos se encontraba aprisionado en su interior”, detalló una fuente.

Se trabajó en el rescate y extracción de la víctima y se brindó atención prehospitalaria a las tres víctimas masculinas, quienes fueron trasladadas por SAME. Afortunadamente, a pesar del hecho, no hubo que lamentar fallecidos.