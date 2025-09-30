Brutal pelea entre hermanos terminó con un apuñalado en Barrio Cementerio

Momentos de gran tensión se vivieron esta mañana en el Barrio Cementerio, en la ciudad de La Plata, cuando una fuerte pelea entre dos hermanos derivó en un violento ataque con arma blanca. El hecho ocurrió en la zona de 82 bis entre 30 y 31 y movilizó a personal policial, guardia urbana y peritos judiciales.

Según informaron testigos, la discusión entre los jóvenes escaló rápidamente hasta llegar a los golpes de puño. En medio de la pelea, uno de ellos tomó un cuchillo y apuñaló a su hermano, que cayó gravemente herido. La madre de ambos, conmocionada por la situación, sufrió una crisis nerviosa y debió ser asistida en el lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín con signos vitales comprometidos, mientras que el agresor quedó detenido en el lugar. En paralelo, las autoridades trabajan dentro de la vivienda para determinar las causas del enfrentamiento.

El episodio generó un fuerte operativo en la zona, que permanece con circulación cortada en 82 bis entre 30 y 31. Personal de la guardia urbana y efectivos policiales continúan realizando peritajes y relevando testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho.