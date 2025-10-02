Se metió al río en Berisso y desapareció

Un hombre de nacionalidad colombiana de 27 años se sumergió en el Río de La Plata en la Playa Municipal de Berisso y no volvió a salir, al tiempo que el primer día del operativo de búsqueda resultó negativo.

Una cuidadora denunció que su hija de 16 años afirmó haber visto al damnificado, quien se desvistió (en aparente estado de ebriedad) e ingresó al agua en dirección a Palo Blanco, sin regresar por sus pertenencias.

Llevaba una mochila celeste y una botella, vestía una remera del mismo color y un pantalón oscuro tipo ambo, los objetos fueron hallados en el lugar, lo que permitió establecer que sería de origen colombiano.

La búsqueda, a cargo de Bomberos, Defensa Civil, Prefectura, personal policial y la DDI, con intervención de la UFI N°15 de La Plata a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, se reanudó este miércoles desde las 6 con un despliegue terrestre y fluvial que incluyó embarcaciones y 15 rescatistas. El rastrillaje, que se extendió hasta las 18.30, concluyó sin resultados positivos y las autoridades confirmaron que la búsqueda continuará hoy.