Secuestraron casi 600 kilos de cocaína

En un operativo policial se logró incautar un total de 594 kilos de cocaína que estaban ocultos en tachos de 200 litros que eran trasladados en una camioneta Toyota Hilux sobre la ruta 34, a la altura de la localidad de Malbrán, en el departamento Aguirre y el procedimiento culminó con la detención de dos hombres oriundos de Salta.

El cargamento fue detectado gracias a un trabajo de inteligencia previo y al uso de aparatos de escaneo que confirmaron la presencia de la droga en el interior de los recipientes.

Tras el conteo, se constató que el primer tacho contenía 87 kilos con 450 gramos, el segundo 163 kilos con 630 gramos, el tercero 167 kilos con 408 gramos y el cuarto 176 kilos con 216 gramos, lo que arrojó un total de 594 kilos con 704 gramos.

Finalmente, la investigación continúa para establecer el origen de la droga y el alcance de la organización delictiva involucrada.