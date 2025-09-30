Detuvieron a “Pequeño J”, el narco acusado de ordenar el triple crimen de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido en las últimas horas en Perú, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional del Perú.

El joven, de apenas 20 años, está acusado de haber ordenado el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, que conmocionó a la comunidad.



Junto a él también fue capturado su ladero Matías Osorio. Ambos habían logrado fugarse del país cruzando la frontera a pie, escapando de la justicia argentina tras el sangriento episodio.



Con esta detención, ya son nueve los arrestados por el caso, que sigue bajo investigación. Según fuentes judiciales, “Pequeño J” sería una figura clave dentro de una organización narco que opera en el conurbano bonaerense, y su caída representa un paso importante para esclarecer el hecho y desarticular la banda criminal.



Las autoridades ya iniciaron los trámites para su extradición, mientras continúan las tareas para dar con otros posibles implicados.





