Robaron una camioneta en San Carlos

Un grupo de hampones robó en las últimas horas una camioneta Hilux en nuestra ciudad y se dio a la fuga, sin que hasta el momento se sepa nada de ellos.

El suceso ocurrió este lunes a la madrugada en 521 y 149, cuando cuatro cacos se acercaron hasta el rodado estacionado y se lo apropiaron de manera ilegal, para irse después rumbo a 520.

Una cámara registró el accionar de los implicados pero ni siquiera así los agentes de la fuerza pudieron localizarlos. Se abrió una causa penal en la subcomisaría La Unión, con jurisdicción en la castigada zona.

Los vecinos aclararon que la zona está totalmente liberada y que no se ven patrulleros ni policías rondando por el área.