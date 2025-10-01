Triple femicidio de Varela: declararon Sotacuro y su sobrina

En el marco de la investigación por el triple crimen con sello narco, Florencia Ibáñez y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, fueron indagados por el fiscal Carlos Arribas. Ambos declararon y quedaron imputados en la causa por los femicidios de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Además, ya fueron traslados al penal donde cada uno de ellos estará alojado.

Tanto Sotacuro como su sobrina contaron con la asistencia de defensores particulares y prestaron su versión acerca de lo ocurrido, aunque no trascendieron demasiados detalles sobre sus palabras. Sobre todo, porque luego de su presentación ante Arribas, se estableció el secreto de sumario para continuar el caso con la mayor celeridad posible.

El hombre fue arrestado días atrás en la ciudad de Villazón en Bolivia y está sindicado como una de las personas que participó en la logística del secuestro y asesinato de las tres jóvenes. Este sentido, se presume que era la persona que manejaba el vehículo de apoyo que fue desde La Matanza hasta Florencia Varela, lugar en el que mataron a las víctimas.

Guillermo Endi, el letrado que lo patrocina aseguró que “fueron declaraciones muy claras”, aunque no dio más precisiones. Tras ello, fue trasladado hasta el penal de Sierra Chica, mientras que Ibáñez fue derivada hasta la cárcel de mujeres de Magdalena.

Anteriormente, la implicada había declarado ante los medios durante su detención que su tío trabaja de remisero y que no conocía a las víctimas. El imputado le dijo a la Policía que había escapado porque había sido amenazado.

Peritarán los celulares

Otra de las novedades de la jornada judicial por el triple femicidio es que, según detallaron las fuentes, los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena, Brenda y Lara serán peritados este viernes, como parte de las tareas para encontrar a todos los culpables.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.