Fugaz ataque motochorro en Los Hornos

Como suele suceder prácticamente a diario en distintos barrios de nuestra ciudad, se produjo un nuevo ataque de motochorros, esta vez en la localidad platense de Los Hornos. Fueron dos los delincuentes que abordaron en plena vía pública a sus víctimas y en apenas unos segundos se dieron a la fuga con algunas de sus pertenencias.

El episodio se registró durante la noche, alrededor de las 23 horas, en la intersección de las calles 134 y 57. Por la mencionada esquina transitaban dos personas con total tranquilidad, hasta que de pronto fueron sorprendidos por los ladrones que los interceptaron por detrás y prácticamente no le dieron a tiempo a poder escapar.

Tal como ocurre en los robos bajo esta modalidad, uno de los hampones descendió del rodado y enseguida se dirigió hasta donde estaban caminando los damnificados. El malviviente amenazó a sus víctimas y se produjo un breve forcejeo ya que intentaron resistirse al atraco, pero de un tirón el ladrón logró arrebatarles una mochila y salió corriendo.

A bordo de la moto lo esperaba su cómplice y tras el fugaz asalto ambos huyeron a gran velocidad a bordo del ciclomotor. Toda la secuencia quedó filmada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y en las imágenes se puede observar el accionar de los sujetos, sobre quienes no hay demasiados datos certeros.

Hartazgo vecinal

Cansados de la repetición de robos bajo distintas modalidades, los vecinos de un sector de Los Hornos dejaron una serie de mensajes para los delincuentes y las autoridades policiales a través de un sinfín de carteles. Las leyendas fueron colocadas en los postes de luz de las inmediaciones de 62 y 140, con algunas advertencias intimidantes.

“Estamos en alerta contra la delincuencia”, “Nosotros nos cuidamos entre vecinos”, “Basta de robos, exigimos seguridad”, “Atención, vecinos armados” y “Muchos delincuentes y poca seguridad”. Son algunas de las frases que pueden leerse, mientras que otro de los tantos panfletos se observa: “Atención chorros, dedíquense a otra cosa, en este barrio estamos organizados”.

Además, los frentistas convocaron a una asamblea vecinal que se llevará a cabo esta tarde para reclamar mayor presencia policial y medidas de seguridad.