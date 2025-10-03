Triple femicidio en Florencio Varela: prisión preventiva y pedido de extradición para “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, fue sometido a una audiencia en Perú donde la Justicia le dictó prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición.

La medida fue dispuesta por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien notificó al acusado sobre los cargos y le explicó sus derechos. Durante la audiencia, se le ofreció la posibilidad de aceptar una “extradición simplificada” para acelerar el traslado a la Argentina, pero el joven de 20 años la rechazó tras consultar con su abogado.

La defensa insistió en su inocencia y pidió la libertad con restricciones, presentando pruebas de arraigo laboral, domiciliario y familiar. Según el letrado, Valverde regresó a Perú “porque se sentía indefenso en Argentina, sin familia ni representación legal”.

La Fiscalía, en cambio, solicitó que continúe detenido para asegurar el proceso de extradición y sostuvo que existen elementos que justifican su traslado al país. “Se busca llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, la estrategia es que la extradición siga su curso normal y se pueda demostrar en Argentina cómo fueron los hechos”, afirmó el abogado defensor.