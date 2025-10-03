Murió otro motociclista tras impactante choque sobre 122

Un siniestro vial ocurrido el pasado 30 de septiembre en avenida 122 entre las calles 69 y 70 tuvo un trágico desenlace en las últimas horas: Jorge Raúl Barzabal, el motociclista que había resultado gravemente herido en el accidente, falleció tras varios días de internación en el Hospital San Martín.

El hecho se produjo cuando un automóvil colisionó con la moto en la que circulaba Barzabal. Producto del impacto, la víctima fue trasladada de urgencia al mencionado centro de salud, donde permaneció internado en estado crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Con el deceso del motociclista, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino, dispuso la recaratulación de la causa, que pasó de "lesiones culposas" a “homicidio culposo”, lo que implica una mayor gravedad en términos penales y podría derivar en nuevas medidas procesales para el conductor del vehículo.

Fuentes judiciales confirmaron que se continúan investigando las circunstancias en que se produjo el choque, incluyendo peritajes accidentológicos, declaraciones testimoniales y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El fallecimiento de Barzabal vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad vial y el aumento de víctimas fatales en las calles de la región. Se trata de una nueva muerte evitable que engrosa las estadísticas de tránsito, en un contexto donde los reclamos por mayor control y prevención siguen creciendo entre familiares de víctimas y organizaciones civiles.

Cabe mencionar que con este hecho ya son 52 las víctimas fatales por siniestros viales en la región en lo que va del 2025, siendo los motociclistas los más afectados por este tipo de incidentes.