“No sé por qué la mataron”, expresó la madre de Lara Gutiérrez

La madre de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo en el partido bonaerense de Florencio Varela, expresó que “está destrozada”. “No sé por qué la mataron”, aseguró.

“Acá estamos para pedir justicia por las tres chicas”, afirmó Stella Maris en declaraciones al canal A24.

La mujer agregó que “no sabe por qué la mataron” a su hija y resaltó: “Su mayor sueño era ser cantante”.

En este sentido, la madre de la menor de las tres víctimas dijo que “era muy reservada, se aguardaba todo”, a la vez que recordó: “Me había dicho que se iba a La Tablada”.

“Yo no veía nada extraño en mi hija”, afirmó Stella Maris entre lágrimas, mientras estaba acompañada por su abogada Verónica Véliz. Por otro lado, el fiscal Adrián Arribas confirmó a la agencia Noticias Argentinas que prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas más.

Llegó el avión que trasladaba a Matías Ozorio

El avión que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, llegó a la ciudad peruana de Lima.Siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense, participan del operativo.

En la aeronave viajaba el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, Director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

“Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo”, detallaron a la prensa.