Degollaron a un hombre y sospechan de sus inquilinos

Un brutal crimen conmovió al barrio debido a la crudeza con la cual actuaron los asesinos, ya que degollaron a un hombre de 48 años. La principal hipótesis apunta a que el episodio ocurrió durante una feroz pelea con otros individuos que serían los inquilinos de la víctima, de los cuales uno de ellos es un cabo de la Gendarmería Nacional Argentina.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso todo comenzó cuando el personal del Comando de Patrullas recibió una denuncia al servicio de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona muerta en una vivienda ubicada en calle Vigo al 2900, casi en el cruce con Poeta Risso, en la ciudad bonaerense de Hurlingham, en el oeste del Conurbano.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron el cadáver del hombre con varias manchas de sangre en el rostro. Enseguida comenzaron la investigación preliminar y con los datos recabados pudieron orientar la pesquisa hacia la versión de una pelea con un suboficial de 27 año, y un joven de 19, quienes residen en los departamentos N° 3 y N° 1 de su terreno.

Aparentemente, el conflicto se inició por una presunta deuda en el pago de los alquileres, aunque todo forma parte de la investigación. Lo cierto es que la víctima fue salvajemente degollada y los voceros judiciales revelaron a que al occiso se lo identificó de manera oficial como José Martín Dupleich, y que resultaba ser el dueño de las propiedades en las que viven los sospechosos.

Operativo policial

Como consecuencia de lo acontecido, los uniformados la comisaría Segunda del distrito comenzaron con las averiguaciones correspondientes y presumen que quien habría sido la persona que atacó mortalmente a Dupleich es el cabo de la fuerza de seguridad federal, hipótesis que deberán confirmar con las pruebas que fueron recabadas por los peritos.

En este sentido, el personal de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al fallecido y lograron determinar que presentaba una certera herida de arma blanca en la región del cuello.

Tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de los tribunales de la jurisdicción, comenzó una causa penal que fue caratulada como homicidio y que tiene como detenidos e imputados a los dos sospechosos de haber cometido el crimen.