Sufrió un escrache en redes y se quitó la vida

Un adolescente de 16 años fue encontrado sin vida en su vivienda de Melchor Romero y las autoridades investigan si el hecho está vinculado a una situación de exposición pública que habría sufrido en redes sociales, donde fue acusado de participar en un robo.

El episodio tuvo lugar en una casa ubicada en la zona de 515 y 170. De acuerdo con fuentes consultadas por Trama Urbana, fue su abuelo quien lo halló colgado dentro del domicilio. El hombre logró descolgarlo y lo trasladó de inmediato al Hospital Dr. Alejandro Korn, ubicado a pocas cuadras, donde los profesionales intentaron reanimarlo, pero lamentablemente constataron su fallecimiento.

Según las primeras averiguaciones, el joven atravesaba una crisis emocional luego de haber sido señalado, junto a un primo, por el presunto robo de una motocicleta en la zona de Colonia Urquiza. La acusación se habría difundido en redes sociales, donde fue escrachado públicamente.

La investigación está a cargo de las autoridades correspondientes, la Unidad Funcional de Instrucción en turno y la comisaría Decimocuarta, que buscan determinar las circunstancias del hecho y si la exposición mediática influyó en la decisión del menor. Por el momento, la caratula es “suicidio”.

Un policía en La Loma

Por otro lado, en el barrio La Loma un joven oficial de Policía se quitó la vida en un inmueble ubicado en la zona de 41 y 25. Si bien el hecho tuvo lugar el jueves, trascendió recién ayer, cuando vecinos del lugar contactaron a este medio.

Al respecto, fuentes oficiales se negaron a dar mayores precisiones sobre lo sucedido, por lo que solo trascendió que se trataba de un efectivo joven y que el hecho tuvo lugar en un edificio ubicado en la mencionada dirección.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, podés comunicarte al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-999-0091 (interior del país). También está disponible la línea 024 – Prevención del Suicidio al 011-5275-1135 o vía WhatsApp al 11-7175-3735, donde profesionales brindan ayuda las 24 horas.

En el año 2024 se registraron al menos 71 suicidios en la ciudad de La Plata, la cifra supera a los fallecidos por accidentes de tránsito y a los fallecidos por asesinatos dolosos. En 2024 se registraron 13 suicidios en Berisso y la cifra se redujo con respecto a 2023 en un 50%, ese año los casos fueron 26.